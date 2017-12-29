BASİAD: Daha kaliteli hizmet için çalışıyoruz

“Öğrencilere, eğitimlerini pekiştirecek teoriler ve uygulamalarla destek sağlıyoruz” diyen Mert, “Sektöre yönelik, ipuçları veriyoruz. Onların daha iyi yetişmesini sağlamaya yönelik projeler üretiyoruz” diye konuştu. Amaçlarının tüm paydaşlarla sektörün daha kaliteli hizmet vermesini sağlamak olduğunu dile getiren Mert, büyümenin kalıcı ve verimli olması için faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.