BASİAD: Daha kaliteli hizmet için çalışıyoruz
Bugüne kadar ihmal edilen sigortacılık sektörünün gelişimi için projeler ürettiklerini söyleyen BASİAD Genel Sekreteri Mehmet Selçuk Mert, sosyal sorumluluk projesi kapsamında liselerin ve fakültelerin Sigortacılık bölümü yöneticileriyle işbirliği yaptıklarını açıkladı.
“Öğrencilere, eğitimlerini pekiştirecek teoriler ve uygulamalarla destek sağlıyoruz” diyen Mert, “Sektöre yönelik, ipuçları veriyoruz. Onların daha iyi yetişmesini sağlamaya yönelik projeler üretiyoruz” diye konuştu. Amaçlarının tüm paydaşlarla sektörün daha kaliteli hizmet vermesini sağlamak olduğunu dile getiren Mert, büyümenin kalıcı ve verimli olması için faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.
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