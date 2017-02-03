Başkan Akgül’den AHİD’e destek

Akgül, Başkent’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan AHİD’in Genel Başkanlığı’na seçilen Hilmi Yaman’a ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Akgül, “Sivil toplum kuruluşlarına her zaman destek oluyoruz. Özellikle AHİD’in eğitim alanında ve diğer sosyal sorumluluk projelerinde faaliyetlerini takdirle karşılıyorum. Bizler de bu projelerde tuzumuz bulunsun istiyoruz. AHİD ile beraber bu noktada verimli projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.