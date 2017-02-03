Başkan Apaydın’dan Otonomi’ye ziyaret

Otonomi, sektör için büyük kazanç" diyerek merkeze tam not verdi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın kısa zaman önce açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük alışveriş, ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Motorlu Araç Satıcıları (MASFED) Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç tarafından ağırlanan TŞOF Başkanı Apaydın merkezle ilgili genel bilgiler aldı.