Başkan Çetin esnaflara ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını kendi elleriyle teslim etti. Düzenli olarak hemşehrileri ile bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, programına yeni açılan iş yerlerini ziyareti ile devam etti. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan, “Pursaklar’ın gelişmesinde esnaf kardeşimin çok büyük katkısı vardır. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Pursaklar’ı birlikte şehir haline getirdik ve yine birlikte geliştireceğiz. Her fırsatta esnaf kardeşlerimle bir araya gelip muhabbet etmeye gayret gösteriyorum. Rabbim işlerini kolay, kazançların bol eylesin” açıklamalarında bulundu.