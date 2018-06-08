Başkan Demirel iftarlık dağıttı

İftar çadırında önlük, bone, eldiven giyerek yemek kazanlarının başına geçen Demirel, önceliği yaşlılara verdi. Demirel, “Dolu dolu bereketli bir Ramazan ayını hemşehrilerimizle birlikte geçiriyoruz. İftar çadırımızdan, aşevimizden her gün 3 bin insanımıza yemek ulaştırıyoruz. Hasta, yaşlı, düşkün ve engelli insanımızın yemeklerini evlerine kadar servis ediyoruz. Yalnız Ramazan ayında değil 365 gün bu hizmetimiz sürüyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerimize Eti-Kart verdik. Bu kartlarla belirli marketlerden ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar” dedi.