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Başkan Demirel iftarlık dağıttı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, hemşehrilerine iftarlık dağıttı.

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İftar çadırında önlük, bone, eldiven giyerek yemek kazanlarının başına geçen Demirel, önceliği yaşlılara verdi. Demirel, “Dolu dolu bereketli bir Ramazan ayını hemşehrilerimizle birlikte geçiriyoruz. İftar çadırımızdan, aşevimizden her gün 3 bin insanımıza yemek ulaştırıyoruz. Hasta, yaşlı, düşkün ve engelli insanımızın yemeklerini evlerine kadar servis ediyoruz. Yalnız Ramazan ayında değil 365 gün bu hizmetimiz sürüyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerimize Eti-Kart verdik. Bu kartlarla belirli marketlerden ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar” dedi.

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