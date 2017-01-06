Başkan Duruay kuşları besledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, hava şartları nedeniyle aç kalan kuşları besledi. Kuşlara ekmek veren Başkan Duruay, kuşların rahatsız edilmemesi konusuna da dikkat çekti. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirten Duruay, “mogan Gölü buz tuttuğu için burada yaşayan kuşlar yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyor. Biz de bunu gördüğümüz için onları beslemek istedik. Gölbaşı’ndaki vatandaşlarımızın hem bu zevki tatmaları hem de mogan Gölü’nün bu eşsiz güzelliğini görmelerini tavsiye ediyorum. ayrıca vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; buz ne kadar kalın olursa olsun tehlike arz etmektedir. Bu nedenle buz tabakasının üzerine çıkmamalarını rica ediyorum. ayrıca özellikle belirtmek isterim ki bu kuşlar mogan Gölü’nün güzelliği, buranın süsü. Bu nedenle kuşlarımıza da sahip çıkalım” diye konuştu.