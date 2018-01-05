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Başkan Duruay’dan işçiye taşeron bilgilendirmesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, taşeron düzenlemesi hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

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Belediye binasında işçilerle buluşan heyet, toplantıda ‘taşeron düzenlemesi’ne ilişkin soruları yanıtladı. Bilgilendirme toplantısında işçilere seslenen Başkan Duruay, “Yeni taşeron düzenlemesi tüm işçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Tüm işçi kardeşlerimin kadro sevincini yürekten paylaşıyorum. Malumunuz yeni düzenleme ile ‘taşeron’ kadrosu tarihi karışıyor. Yani daimi işçi statüsü elde edecek. Düzenleme önümüzdeki günlerde daha netleşecek. Yeni taşeron düzenlemesi tüm işçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

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