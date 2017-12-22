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Başkan Ercan’dan moral ziyareti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastalara “Geçmiş olsun” temennisinde bulundu.

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Hasta ve hasta yakınlarının istek ve ihtiyaçları hakkında da bilgi alan Başkan Ercan’a vatandaşlar ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Hastalık ve sağlığın her zaman insanlar için olduğunu belirten Başkan Ercan ise hemşerilerinin iyi gününde de kötü gününde de yanında olmanın gerekli olduğunu kaydetti. Başkan Ercan, “Dinimizce önem verilen hususlardan biri de hasta ve yaşlıları ziyaret etmektir. Hastanın duasını almanın mükâfatı büyüktür. Hastalarımızı ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmemiz gerek” diye konuştu. 

 

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