Başkan Ercan’dan semt pazarına ziyaret

Her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ercan, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü. Başkan Ercan, “Esnafımız bizim için değerli. Bugün yoğun çalışma tempomuzdan fırsat bulur bulmaz semt pazarlarımızı ziyaret ettik. Kış öncesi belediye olarak neler yapabiliriz, pazarcı esnafımızın ve vatandaşımızın taleplerini dinledik. Bunu her fırsatta söylüyoruz, belediyemizin kapısı herkese, her zaman açıktır. Daha güzel bir Sincan için vatandaşlarımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.