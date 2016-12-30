Başkan Özdebir 2017'den umutlı: Kaldığımız yerden devam

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2016 yılında Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yanı sıra birçok terör eyleminin yaşandığına işaret ederek, "Bunca alçaklığa rağmen üçüncü çeyrekte bu kadar az küçülen bir ekonomimiz varsa, yapmamız gereken, başımızı göğe kaldırmak, şükretmek ve 'Bismillah' deyip kaldığımız yerden devam etmek" dedi. ASO Başkanı Özdebir, basına kapalı gerçekleştirilen ASO Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 2016'da bir milletin başına gelebilecek en ağır acıları çektiğini kaydeden Özdebir, 2017'nin çok daha huzurlu ve mutlu geçmesi dileğinde bulundu. Rusya ile ilişkilerde 2015 sonunda uçak düşürülmesi olayı nedeniyle yaşanan krizin etkilerinin 2016'da mal ihracatı ve turizm gelirlerinde görüldüğüne dikkati çeken Özdebir, bunun yanı sıra Suriye'de sorunların devam ettiğini, yurt içinde de PKK ve DEAŞ'ın terör saldırıları gerçekleştirdiğini hatırlattı.

MÜCADELE SÜRECEK

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Özdebir, "İçimize işlemiş ve bedenimizi tepeden tırnağa sarmış bu habis urla, bu alçaklık ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Biz tüm bunlara rağmen güzel ülkemizde gururla yaşamayı, gururla çalışmayı, gururla üretmeyi sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 küçüldüğünü kaydeden Özdebir, "Bunca alçaklığa rağmen bu kadar az küçülen bir ekonomimiz varsa, yapmamız gereken, başımızı göğe kaldırmak, şükretmek ve 'Bismillah' deyip kaldığımız yerden devam etmek" dedi.

EKK KARARLARI MORAL VERDİ

Yaşanan zorluklara rağmen çok sayıda destek ve reformun hükümet tarafından hayata geçirildiğini belirten Özdebir, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarının kendilerine moral verdiğini söyledi. Özdebir, Kredi Garanti Fonu'nun sağlayacağı kefalet desteği, Nefes Kredisi projesi, KOSGEB aracılığıyla küçük işletmelere ilk yılı ödemesiz üç yıllık 50 bin liraya kadar faizsiz kredi verilmesi ve Eximbank kredilerinde kefalet oranının yüzde 100'e çıkarılarak, aracı banka uygulamasının kaldırılmasını