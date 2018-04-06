Başkan Tiryaki kendi binasını yıkıyor

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 2016 yılında 3 bloktan oluşan Altındağ Belediye binasının ilk bloğunun 2016 yılında yıkıldığını söyledi. Başkan Tiryaki, “Altındağ Belediyesi’nde uyguladığımız güçlü, kalifiye, az ve öz personel politikası nedeniyle, belediyenin boş kalan ve kullanılmayan bölümlerini yıkıyoruz.2016 yılında, belediyenin yemek salonu, evlendirme müdürlüğü birimleri, oda nikah salonu ve bazı dükkanların bulunduğu ilk bloğu tamamen yıkarak arkasındaki tarihi alanı ortaya çıkardık. Böylelikle Hamamönü ve Hamamarkası bölgesi Anafartalar Caddesi’ne bağlanmış oldu. Yıkılan bölüm, yeşil alan olarak değerlendirildi. Ankaralılar, şehrin merkezinde tertemiz, ferah ve yeşil bir alana kavuştu” dedi.

ŞOV OLSUN DİYE YIKIM YAPMIYORUZ

Kısa süre önce Hacettepe ve İbn-i Sina Hastanesi tarafına bakan ikinci kısmın da boşaltıldığını ve ardından yıkım çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Veysel Tiryaki, “Üç bloktan oluşan Altındağ Belediye Binası, yıkımın tamamlanmasının ardından bir bloktan oluşacak. Geçmişte burası Esenpark olarak adlandırılan Ankaralıların nefes aldıkları bir park ve meydan olarak işlev görüyormuş. Daha sonra ise ne yazık ki buranın tarihi dokusuna hiç uymayan bir yapı olan belediye binası buraya yapılmış. Burası yeniden ayağa kalkması gereken bir bölgedir. Biz yapmak için yıkıyoruz, iş ve şov olsun diye yıkım yapmıyoruz. Yıkılan blok ile açılacak alanla birlikte arkasında bulunan tarihi yapı ortaya çıkacak” diye konuştu.