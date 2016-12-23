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Başkan Tiryaki’den kültür gezileri

Altındağlı kadınlar, Şanlıurfa gezisi dönüşünde Başkan Veysel Tiryaki ile bir araya geldi.

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 Her fırsatta Altındağlı hemşehrilerini dinleyen Başkan Tiryaki, talepleri bir kez daha karşılıksız bırakmadı. Başkan Tiryaki, kültür gezileri sebebiyle kendisine teşekkür etmeye gelen Altındağlı kadınlara “Bu geziler turistik değil, kültür gezileridir.” dedi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen teşekkür programına Altınpark, Aydınlıkevler, Gültepe, Gülpınar, Güneşevler, Karapürçek 2, Karacaören, Karakum, Örnek, Önder, Plevne, Sakarya, Seyfi Demirsoy ve Zübeyde Hanım kadın eğitim kültür merkezlerinden yaklaşık 350 kişi katıldı. 

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