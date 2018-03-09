Başkan Tuna: AŞTİ taşınmayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, katıldığı bir televizyon programında 5 aylık görev sürecinde Ankara’ya ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ulaşım başta olmak üzere yürütülen projeleri anlatan Tuna, halk ekmeğe zam yapılmayacağı müjdesini de verdi. Şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ’nin, Mamak ve Etimesgut bölgelerine taşınacağı konusunda Başkan Tuna, “AŞTİ taşınmıyor” dedi.

YERİNDE KALACAK

Şehrin giriş ve çıkış noktalarına yapılacak cep’lerin yer tespiti üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Tuna şunları söyledi: “AŞTİ’ye otobüs gelecek ama vatandaşlar oraya gitmek zorunda kalmayacaklar. Kendi bölgesinde inecek ya da binecek. Artık AŞTİ’nin yerinde kalacağı kesinleşti. Taşınmıyor. AŞTİ’nin yerinde kalmasının da avantajı var raylı sistemlerle bağlantısı var çünkü. Raylı sistem ve hızlı tren nedeniyle şehirlerarası otobüs sayısında da AŞTİ’ye giren otobüs sayısında da azalma var. Bu da şehir trafiğini azaltan bir durum.Kavşak projelerini tek tek devreye sokacağız. Sinyalizasyon sistemlerini genişleterek trafik yoğunluğunu azaltmayı planladık.”

Başkan Mustafa Tuna, Ankaralılara halk ekmekle ilgili yeni bir müjde verdi. Halk ekmeğe bu yıl zam yapmayacaklarını açıklayan Tuna, “Mübarek Ramazan ayı da dahil vatandaşımıza sıkıntı yükleyecek bir şey yapmayacağız. 2018’de halk ekmeğe hiç zam yapmacağız” şeklinde konuştu.

Başkentlilerin merak ettiği konuların başında gelen Akyurt’a yapılacak uluslar arası fuar alanı ile ilgili önemli detayları da paylaşan Tuna, ortaklarla birlikte ihale tarihini belirleyeceklerini söyledi.