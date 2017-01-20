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Başkan Tuna şampiyonları ağırladı

Sincan Sühendan Kürklü Ortaokulu öğrencileri Serbest Güreş dalındaki başarılarını Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile paylaştı.

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2010 yılından itibaren her sene isimlerini Ankara Şampiyonası’nda ilk üçe yazdıran Sühendan Kürklü Ortaokulu öğrencileri bu sene de geleneği bozmadı. 73 puanla Serbest Güreş dalında Ankara ikinciliğini elde eden genç güreşçiler Sincan Belediyesi’ni ziyaret etti. Kupalarını da alarak Sincan Belediye Başkanı Tuna’nın makamına giden sporcular, haklı gururlarını belediye başkanlarıyla birlikte yaşadı. Başkan Tuna, sevinçleri gözlerinden okunan gençlerin mutluluğunu paylaştı. Genç güreşçileri tek tek tebrik eden Sincan Belediye BaşkanıTuna, öğrencilerden Türkiye şampiyonluğu sözü aldı.

 

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