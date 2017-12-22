Başkan Tuna’dan bir ulaşım müjdesi daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti ve Ankarakart’ta bakiye aktarımı müjdelerinin ardından, yeni yıldan itibaren Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları ücretlerine zam yapılmayacağını açıkladı. Katıldığı televizyon programında ulaşımdan kentleşmeye kadar Ankara’da hayata geçirilecek pek çok konu hakkında soruları yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Ulaşıma 2018’de zam yapmayacağız. Halkımızın için ulaşım çok önemli. Vatandaşımızı rahatlatmak istiyoruz” dedi.

TEK KART’A İNDİRİM

Ankara halkına modern ve kaliteli hizmeti sunmak için çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Başkan Tuna’nın ulaşımla ilgili ikinci müjdesi ise indirime yönelik oldu. Tek binişlik AnkaraKart fiyatlarında da indirim yapıldığını ifade eden Tuna, “Tek binişlik kartları 4 liradan 3 liraya indiriyoruz. Gelen misafirlerimiz için ve cebinde yeteri kadar parası olmayan vatandaşlarımız için böyle bir karar aldık. Tek binişlik kart daha önce 4 TL’ye alınıyordu, bundan sonra 3 TL olacak. Daha da indirmeyi istedik ama maliyetinden dolayı ancak kurtarıyor. Ulaşıma zam yapmayacağız. Vatandaş işe gidiyor, okula gidiyor. Ulaşım elzem ve sosyal bir konu. Ulaşımdaki sübvansiyonu devam ettireceğiz. Diğer harcamalardan kısacağız” diye konuştu.