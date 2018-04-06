Başkandan sokak sanatına destek

Amatör sanatçıların, Büyükşehir Belediyesi’nden izin almaları karşılığında artık rahatça metro istasyonları ve metro vagonlarının içinde sanatlarını icra edebilecekleri müjdesini veren Başkan Tuna, “Başkent’te ulaşımdan, suya, inşaattan, çeşitli icraatlara kadar vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda pek çok çalışmaya imza attık. Ancak biz her alanda Başkentlilerimizin taleplerini karşılamak için gayret gösteriyoruz. Vatandaşımız, nasıl mutlu oluyorsa kulağına hoş gelen müzikleri dinlemekten de keyif alıyorsa bunun da önünü açalım istedik”dedi.

YASAKÇI OLMAYACAĞIZ

Dünyanın birçok ülkesinde amatör sanatçılarının serbestçe müzik yapabildiğini vurgulayana Başkan Tuna,”Ankara’da bu konuda da vatandaşlarımızdan çeşitli talepler aldık ve mevcut yasağın kaldırılmasına karar verdik. Yasaklayan, ötekileştiren olmak yerine, el ele, ortak akılla hareket eden bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Zaten AK Parti de bugüne kadar yasakçı zihniyete karşı durarak, toplumun refahı ve mutluluğu için politikalar üreterek, Türkiye’yi bu noktaya getirdi” diye konuştu.

PARA TOPLAMAYIN

“Belediye, halk için çalışır. Vatandaş neyi istiyorsa o bizim önceliğimiz” diyen Büyükşehir Belediye Başkan Tuna, müzisyenlerin, vatandaşları rahatsız etmemeye özen göstermelerini isteyerek, “Bu işin istismar edilmemesi, rahatsızlıklara da sebep olmaması için elimizden geleni yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız. Bir düzen ve intizam içinde halkımızın yüzünde bir tebessüm oluşturulabilirsek ne mutlu bizlere. Sanatı ve sanatçıyı desteklemek milli bir görev. Sadece sanatlarını icra etmelerini istiyoruz. Bunun bir gelir kapısı değil, sanatı destekleyici uygulama olmasını istiyoruz. Sanatçılarımızın belirli sınırlarda ve belirli enstrümanlarla vatandaşları rahatsız etmeden müziklerini yapmalarını bekliyoruz. Birçok konuda olduğu gibi sanatta da Başkent olacağız” şeklinde konuştu.

Sanatçıların belirli sınırlarda ve belirli enstrümanlarla vatandaşları rahatsız etmeden müziklerini yapmalarını isteyen Başkan Tuna, “Sanatta da Başkent olacağız” dedi.