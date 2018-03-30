Başkent 9 üründe Türkiye birincisi
Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz, “Elde edilen bu başarıda özverili bir şekilde çalışarak üretim yapan Ankaralı çiftçisinin payı çok büyük. Böyle başarılar çiftçilerimize şevk ve umut veriyor” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2016 yılı bitkisel üretim verileri Ankara’nın tarımsal üretimdeki başarısını ortaya koyuyor. Bu verilere göre Ankara, dokuz üründe Türkiye birincisi, sekiz üründe Türkiye ikincisi, beş üründe de Türkiye üçüncüsü durumunda.
22 ÜRÜNLE İLK ÜÇTE
Tarım arazisi büyüklüğü açısından Konya’dan sonra ikinci olan Ankara, kuru soğan, taze soğan, aysberg, kimyon, aspir, balkabağı, yerelması, turp ve iğde üretiminde Türkiye birincisi, arpa, buğday, havuç, ayçiçeği, ıspanak, kavun, patates üretiminde Türkiye ikincisi, yeşil mercimek, armut, marul, yulaf (dane) ve Macar fiği (dane) üretiminde de Türkiye öncüsü durumunda bulunuyor.
Bu başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz, yapılan üretimler Ankara’da yaşayan 5 milyonu aşkın insanın gıda ihtiyacına cevap verildiği gibi gerek diğer illere, gerekse yurt dışına önemli miktarda ürün gönderildiğini söyledi.
Elde edilen bu başarıda özverili şekilde çalışarak üretim yapan Ankaralı çiftçilerin büyük payı olduğunun altını çizerek onlara teşekkür eden Korkmaz, “İl ve İlçe Müdürlükleri olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya, onlarla istişare içerisinde çalışmaya, onları tarımsal yeniliklerle buluşturmaya özen gösteriyor, yönlendirici eğitimler düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını almak bize hem mutluluk veriyor, hem de çiftçilerimizle birlikte daha büyük başarılara imza atma konusunda şevk ve umut veriyor” dedi.
ÇİFTÇİLERE HER YIL HİBE
Bakanlığımızın yürüttüğü destekleme politikalarının da elde edilen başarıda önemli bir pay sahibi olduğunu vurgulayan İl Müdürü Korkmaz, “Ankaralı çiftçilere her yıl ortalama 200 milyon TL’nin üzerinde karşılıksız olmak üzere sektöre 1.5 milyar TL kredi ve hibe verilmekte” diye konuştu.
BAŞARI ÇİFTÇİLERİMİZİN
Ankara, dokuz üründe Türkiye birincisi, sekiz üründe Türkiye ikincisi, beş üründe de Türkiye üçüncüsü durumunda. Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz bu başarı Ankara çiftçisinin olduğunu söyledi.
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