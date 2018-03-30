Başkent 9 üründe Türkiye birincisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2016 yılı bitkisel üretim verileri Ankara’nın tarımsal üretimdeki başarısını ortaya koyuyor. Bu verilere göre Ankara, dokuz üründe Türkiye birincisi, sekiz üründe Türkiye ikincisi, beş üründe de Türkiye üçüncüsü durumunda.

22 ÜRÜNLE İLK ÜÇTE

Tarım arazisi büyüklüğü açısından Konya’dan sonra ikinci olan Ankara, kuru soğan, taze soğan, aysberg, kimyon, aspir, balkabağı, yerelması, turp ve iğde üretiminde Türkiye birincisi, arpa, buğday, havuç, ayçiçeği, ıspanak, kavun, patates üretiminde Türkiye ikincisi, yeşil mercimek, armut, marul, yulaf (dane) ve Macar fiği (dane) üretiminde de Türkiye öncüsü durumunda bulunuyor.

Bu başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz, yapılan üretimler Ankara’da yaşayan 5 milyonu aşkın insanın gıda ihtiyacına cevap verildiği gibi gerek diğer illere, gerekse yurt dışına önemli miktarda ürün gönderildiğini söyledi.

Elde edilen bu başarıda özverili şekilde çalışarak üretim yapan Ankaralı çiftçilerin büyük payı olduğunun altını çizerek onlara teşekkür eden Korkmaz, “İl ve İlçe Müdürlükleri olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya, onlarla istişare içerisinde çalışmaya, onları tarımsal yeniliklerle buluşturmaya özen gösteriyor, yönlendirici eğitimler düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını almak bize hem mutluluk veriyor, hem de çiftçilerimizle birlikte daha büyük başarılara imza atma konusunda şevk ve umut veriyor” dedi.