Başkent, turizm için adeta bir cevher

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Yardımcısı Simay Özlü Diniz, Ankara’ya gelen yabancı ve yerli turist profili araştırmasına başladıklarını söyledi. Diniz, bu çalışmanın amacının hangi ülke ve bölgelerden Ankara’ya turist geldiğini, gelme sebepleri ve turist gelmeyen yerlerden turist çekmek olduğunu söyledi. ATİD Başkan Yardımcısı Simay Özlü Diniz, Başkent Ankara’yı marka yapma vizyonuyla başladıkları hizmete hızla devam ettiklerini belirtti. Diniz, “Ankara büyük bir turizm potansiyeli taşımasına rağmen, bu yeterli ölçüde değerlendirilemiyor. Sağlık, spor, termal, doğa, kongre turizmi gibi çeşitli alanlarda hizmet sunacak kapasitede. Ankara turizm alanında bir cevher adeta, bunu işleyerek ve tanıtımını yaparak hak ettiğini kazandırmamız gerek” dedi.