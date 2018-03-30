Başkent yolları güvenli ve konforlu

Başkent yollarını standartlara uygun hale getirmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahalle bağlantı yollarındaki trafik işaret levhalarını da yeniliyor.

50 BİN ADET KEDİ GÖZÜ

Yollarda sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini sağlamayı önceleyen Büyükşehir Belediyesi, kedi gözlerinin sayısını da artırma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri, “Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önem arz eden trafik işaret levhalarına 25 bin adet yenilerini ekleme çalışmalarına başladık. 50 bin adet dikimi yapılacak olan kedi gözleri sayesinde de düşük banketli yollarda yol hattının sağ ve sol sınırları daha belirgin hale getirilecek” diye konuştu.