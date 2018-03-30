Başkent yolları güvenli ve konforlu
Ankara için çok sayıda ulaşım müjdesi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatı ile sürücü memnuniyeti dikkate alınarak Başkent yollarına ilave yeni işaret levhaları ve halk arasında “kedi gözü” olarak bilinen “CTP yol kenar dikmeleri” yerleştirecek.
Başkent yollarını standartlara uygun hale getirmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahalle bağlantı yollarındaki trafik işaret levhalarını da yeniliyor.
50 BİN ADET KEDİ GÖZÜ
Yollarda sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini sağlamayı önceleyen Büyükşehir Belediyesi, kedi gözlerinin sayısını da artırma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri, “Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önem arz eden trafik işaret levhalarına 25 bin adet yenilerini ekleme çalışmalarına başladık. 50 bin adet dikimi yapılacak olan kedi gözleri sayesinde de düşük banketli yollarda yol hattının sağ ve sol sınırları daha belirgin hale getirilecek” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.