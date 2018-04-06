Başkent’in bir yıllık suyu var

Dünya genelinde kurak geçen kış aylarının ardından, son haftalarda yağan yağmurların yüz güldürdüğünü belirten ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Baraj havzalarını besleyen dağlardaki karların erimesi ve son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarında önemli miktarda artış sağladı. Ankara’nın içme suyu ihtiyacının temin edildiği Çamlıdere, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya, Akyar, Çubuk ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam kapasitesinin 1 milyar 586 bin 513 bin metreküp oldu.Barajlarda 466 milyon 798 bin metreküp su bulunuyor. 400 milyon metreküplük kısmının kullanılabilecek.

İNŞALLAH BARAJLAR DAHA DA DOLAR

Yağışların az olduğu, mevsimin kurak geçtiği dönemlerde takviye amaçlı Kızılırmak’tan alınan su şehir şebekesine verildi. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kesikköprü ve Hirfanlı barajlarının toplam kapasitesi ise 7 milyar metreküp civarında oldu” dedi.

Bu yılın ilk üç ayında barajlara 231 milyon metreküp su geldiği bilgisini veren Kınacı, geçen yıl aynı dönemde gelen su miktarına ilişkin bilgileri de paylaştı: “Barajlarımıza 2017 yılının ilk üç ayında toplamda 98 milyon, tüm yıl içinde ise 383 milyon metreküp su gelmiş. Oysa bu yılın başından itibaren ilk üç ayda eriyen karlar ve yağan yağmurlar sayesinde barajlarımıza 231 milyon metreküp su geldi.

GÜNLÜK TÜKETİM 1 MİLYON METREKÜP

İnşallah bahar aylarıyla birlikte Ankaramıza daha çok yağmur yağar da barajlarımızın su rezervi yükselir.”

Barajlardan gelen suyun İvedik, Pursaklar ve Çubuk içme suyu arıtma tesislerinde arıttıktan sonra şehir şebeke suyuna verildiğini kaydeden Kınacı, “Başkent’in tükettiği içme ve kullanma su miktarı günlük ortalama 1 milyon 100 bin metreküp civarındadır. Kızılırmak’tan aldığımız suyun dışında toplamda 7 barajımızda bulunan 400 milyon metreküplük su rezerviyle hiç yağmur yağmasa bile Başkentimizin 1 yıllık suyu bulunuyor” diye konuştu.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 30’u geçtiğini söyledi.