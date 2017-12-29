Başkentli ev hanımları Yenimahalle’de buluştu
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Pembe Fikirler Atölyesi tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kermesi ziyaret etti.
Başkentli 75 ev hanımının el emeği göz nuru ürünlerinin satıldığı kermeste, hediyelik eşyadan gıdaya kadar bin bir çeşit ürün alıcılarını bekliyor. Ev ekonomisine katkıdan bulunmak isteyen Başkentli kadınlar, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir yıldır evlerinde hazırladıkları birbirinden güzel ürünleri Yenimahalle’de görücüye çıkardı. Stantları tek tek gezerek kadınlarla sohbet eden ve bereketli satışlar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kadınlarımız ortaya çıkardıkları bu birbirinden güzel ürünlerin satışlarından elde ettikleri gelirlerle aile bütçelerine katkıda bulundular. Üreten tüm kadınlarımızı kutluyorum” dedi.
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