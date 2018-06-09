Başkent'te büyük buluşma

AK Parti, yoğun seçim çalışmalarına 19 Mayıs Stadyumu’nda bugün düzenlenecek olan ‘Büyük Ankara Mitingi’ ile devam ediyor. ‘Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da’ sloganıyla düzenlenecek mitinge, yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. Ankara İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek miting, AK Parti’nin seçim çalışmalarının en önemli ayaklarından birisi olacak. Ankara’da geçen seçimlerde olduğu gibi yine güçlü bir sonuç elde etmeyi bekleyen AK Parti, zaferini bugünkü mitingle taçlandıracak. Büyük Ankara Mitingi’nin başlama saati 16.00 olarak duyuruldu. Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıllık AK Parti iktidarında yapılan dev yatırımların yanı sıra, yeni dönemde hayata geçirilecek olan ekonomik reformları, yeni projeleri, müjdeleri ve seçim sonrası planlarını Ankaralılar’la paylaşacak.

160 - 170 BİN CİVARINDA KATILIM BEKLENİYOR

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “160-170 bin civarında bir katılım olmasını bekliyoruz. Bu bir rekor olacak. Tribün ve yeşil sahadakilerin yanı sıra stada giremeyenlerin mitingi takip edebilmeleri içinde stat dışında büyük led ekranlar kuruyoruz” dedi.