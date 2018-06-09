Başkent'te büyük buluşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük Ankara mitinginde bugün Başkentliler ile buluşuyor. 19 Mayıs Stadyumu’ndaki mitingde Erdoğan, yeni projelerin müjdesini verecek.
AK Parti, yoğun seçim çalışmalarına 19 Mayıs Stadyumu’nda bugün düzenlenecek olan ‘Büyük Ankara Mitingi’ ile devam ediyor. ‘Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da’ sloganıyla düzenlenecek mitinge, yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. Ankara İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek miting, AK Parti’nin seçim çalışmalarının en önemli ayaklarından birisi olacak. Ankara’da geçen seçimlerde olduğu gibi yine güçlü bir sonuç elde etmeyi bekleyen AK Parti, zaferini bugünkü mitingle taçlandıracak. Büyük Ankara Mitingi’nin başlama saati 16.00 olarak duyuruldu. Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıllık AK Parti iktidarında yapılan dev yatırımların yanı sıra, yeni dönemde hayata geçirilecek olan ekonomik reformları, yeni projeleri, müjdeleri ve seçim sonrası planlarını Ankaralılar’la paylaşacak.
160 - 170 BİN CİVARINDA KATILIM BEKLENİYOR
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “160-170 bin civarında bir katılım olmasını bekliyoruz. Bu bir rekor olacak. Tribün ve yeşil sahadakilerin yanı sıra stada giremeyenlerin mitingi takip edebilmeleri içinde stat dışında büyük led ekranlar kuruyoruz” dedi.
Pursaklar’dan Erdoğan’a tam destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına Pursaklar da destek verdi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin öncülüğündeki heyet Erdoğan’a destek hesabının açıldığı Ziraat Bankası’na giderek bağışta bulundu. Başkan Çetin’e AK Parti Milletvekili Adayı Orhan Yeğin, İlçe Başkanı Servet Türkayık ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seçim çalışmalarında destek için açılan hesaba sırasıyla bağış yaptı. Bağış sonrası açıklama yapan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, “Bu kampanya da önemli olan miktar değil, katılımın çoğunluğudur. Herkes karınca kararınca Sayın Cumhurbaşkanımıza destek için burada. Pursaklar bu kampanyaya büyük teveccüh gösterdi. Bu nedenle diyoruz ki ‘Durmak yok yola devam.’ Hep birlikte 24 Haziran için gece gündüz durmadan çalışacağız” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.