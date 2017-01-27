Batıkentli emeklilere dayanışma merkezi

İkinci baharını yaşayanların hayatına anlam katmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, emeklilerin uğrak yeri olan, yeni dostluk ve arkadaşlıkların kurulduğu Gazi Mahallesi, Karşıyaka, Şentepe ve Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri Sosyal Tesisindeki Yaşlı dayanışma merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşi Azize Yaşar ve torunu Zeynep’le açılışa ev sahipliği yaparken, törene; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Batıkentliler katıldı.