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Bazı oteller günlük kiralık eve dönüyor

Başkentli otelcilerin büyük mücadele verdiği günlük kiralık evlere ilişkin, Vali Topaca’nın talebi üzerine bir rapor hazırlandı.

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ATİD’in raporunda, her türlü denetimden uzak bu evlerin, yeni bir usulsüzlüğe de kapı araladığı, bazı otellerin tabela indirip, günlük kiralık eve dönüştürüldüğü ifade edildi.

Ankaralı otelcilerin çatı kuruluşu olan Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD)’nin, günlük kiralanan evlerle mücadelesi sürüyor. Son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile bu evlerin denetimi yasal zemine oturtulsa da uygulamada sıkıntılar devam ediyor.  Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Ankara Valisi Ercan Topaca’yı ziyaret eden ATİD Yönetimi, KHK ile çıkan yasal düzenlemenin tavizsiz uygulanması konusunda destek istemişti. Vali Topaca ise otelcilere konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak kendilerine vermelerini talep etmişti. 

CİDDİ GÜVENLİK AÇIĞI VAR

ATİD Başkanı Birol Akman ve yönetimi, otel işletmecileriyle yaptıkları görüşmeler sonrası bir rapor hazırladı. Raporda, her türlü denetimden yoksun günlük kiralık evlerin ülke ekonomisine zarar verdiği, bu evlerde kalanların kimlikleri bilinmediği için toplum güvenliğini tehdit ettikleri, söz konusu evlerin yasalara uygun iş yapan otellerin ekonomisine de zarar verdiği anımsatıldı. 

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