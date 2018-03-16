Belarus ile ticari işbirliği

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret eden Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Belarus ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Ankara’nın önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olduğunu belirten Büyükelçi Savinykh, “Ankara teknoloji ve bilişim sektörlerinde bir numara. Özellikle inovasyon ve teknoloji alanlarında Ankara ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılındaki Belarus ziyaretinden sonra ilişkilerin ivme kazandığına dikkati çeken Büyükelçi Savinykh, Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen ay gerçekleşen ziyareti sırasında da önemli projeler ortaya konduğunu, Belarus’ta bir Türk bankası açılarak ticarette iki ülke paralarının kullanılmasının gündemde olduğunu ifade etti.

BELARUS-TÜRKİYE İPEKYOLU

Türk limanlarından yüklenen malların nehir taşımacılığı ile 5 günde Minsk’e ulaştırılması projesinden de söz eden Büyükelçi Savinykh, “Bu sayede nakliye masrafları ciddi ölçüde azalacak. Hammadde, mermer ve değerli taşlar kolayca Belarus’a ulaştırılabilecek. Belarus ile Türkiye arasındaki bu yolu tarihi İpek Yolu’na benzetiyorum. Bu proje gerçekleştikten sonra eminim ki iki ülke arasındaki ticari ilişkiler çok gelişecek. Belaruslu birkaç firmanın Türkiye’de makine fabrikası kurma projesi var. Türk sanayicilerini Belarus’taki sanayi bölgelerinde üretim yapmasını istiyoruz. İki ülkenin menşeini kazanan mallar gümrüksüz olarak ihraç edilebilecek.Tarım alanında da iş birliği yapılabilir” diye konuştu.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

ATO Başkanı Baran ise, iki ülke arasındaki ticaretin ileri taşınması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ankara Ticaret Odası’nın amacının hem şehir hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Baran, Ankara ekonomisi hakkında Büyükelçi’ye bilgi verdi. Ankara’nın son 20 yılda kabuk değiştirdiğini anlatan Baran, savunma sanayi, havacılık sanayi, sağlık ve eğitim alanlarındaki başarılardan söz etti. ATO Başkanı Baran, Ankara’nın bir yıl içinde uluslararası bir fuar alanına kavuşacağını da söyledi.Belarus’un yatırım için uygun bir ülke olduğunu, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 38. sırada yer aldığını hatırlatan Baran, “Bu çok önemli bir gösterge. Belarus’ta ekonomik istikrar var. Bu da bizim için güven teşkil ediyor. Belarus’ta otel inşaatı ve telekomünikasyon alanında yatırım yapan Türk iş adamları bulunuyor. Otomobil yedek parçaları ve tekstil konusunda ikili görüşmeler organize edebilecek. Belarus, bizim sürekli iyi ilişkiler içinde olduğumuz en önemli ülkelerden ve komşularımızdan birisi. Belarus ile ticaretimizde daha gidilecek çok yolumuz var. Yapılması gereken, iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek. ATO olarak elimizden gelen her şeyi yapma gayreti içinde olacağız” şeklinde konuştu.