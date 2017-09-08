Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

BELMEK’lerde kayıt zamanı

Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Her ev bir atölye olacak” sloganıyla 1994 yılında başlatılan “Belediye Meslek Edindirme Kursları’nda (BELMEK)” yeni dönem kayıtları, 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükşehir’in 23 yıldır başarıyla yürüttüğü ve bugüne kadar 291 bin 390 Başkentli kadının katılarak meslek sahibi olma, bir kısmının da hobilerini yapma ve geliştirme imkanı bulduğu BELMEK’lerde,  2017-2018 eğitim yılı da 18 Eylül’de  başlayacak. Başkentli ev kadınlarını meslek sahibi yapıp tüketici konumundan üretici durumuna getirerek, aile bütçelerine katkı sağlama imkanı veren BELMEK’ler,  tüm Türkiye’nin örnek aldığı önemli proje olarak bu yıl da yoluna devam edecek. BELMEK çatısı altında geleneksel el işi sanatları başta olmak üzere yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen kurslarda bu yıl da Başkentli kursiyerler; 6 ana bölge başta olmak üzere 152 kurs yerinde, 31 farklı branşta, 385 usta öğretici tarafından eğitim alacak.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Okul servisi ücretleri belli oldu!

Okul servisi ücretleri belli oldu!

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA