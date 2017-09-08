BELMEK’lerde kayıt zamanı

Büyükşehir’in 23 yıldır başarıyla yürüttüğü ve bugüne kadar 291 bin 390 Başkentli kadının katılarak meslek sahibi olma, bir kısmının da hobilerini yapma ve geliştirme imkanı bulduğu BELMEK’lerde, 2017-2018 eğitim yılı da 18 Eylül’de başlayacak. Başkentli ev kadınlarını meslek sahibi yapıp tüketici konumundan üretici durumuna getirerek, aile bütçelerine katkı sağlama imkanı veren BELMEK’ler, tüm Türkiye’nin örnek aldığı önemli proje olarak bu yıl da yoluna devam edecek. BELMEK çatısı altında geleneksel el işi sanatları başta olmak üzere yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen kurslarda bu yıl da Başkentli kursiyerler; 6 ana bölge başta olmak üzere 152 kurs yerinde, 31 farklı branşta, 385 usta öğretici tarafından eğitim alacak.