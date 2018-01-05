Beşikten mezara hizmet

Bunun için her yıl onlarca hizmeti hayata geçiriyoruz” dedi. Hizmetlerle ‘Daha çağdaş Etimesgut, daha mesut ve mutlu Etimesgutlu’ hedeflediklerinin altını çizen Demirel, toplumun tüm kesimlerinin yararlanabildiği hizmet ve yatırımlara imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

10 BİN AİLEMİZE DESTEK SAĞLIYORUZ

“Çocuğumuz doğuyor, hoşgeldin bebek paketiyle onu karşılıyoruz. Kreşlerimizde okul öncesi eğitime başlıyorlar. Sünnet çağına gelmiş yavrularımızın sünnetlerini yapıyoruz. Evlenme çağına gelmiş ihtiyaç sahibi gençlerimizi evlendiriyoruz. İş hayatına atılan vatandaşlarımız, yaşam merkezlerimizde boş zamanlarını değerlendiriyorlar, günün stresini, yorgunluğunu atıyorlar. Emeklilerimiz, emekli dinlenme evlerinde bir araya geliyorlar, emekliliğin tadını çıkarıyorlar. Kimsesi olmayan yaşlılarımız erinç evimizde, hayatlarının son demini rahat ve huzur içinde yaşıyorlar. Yardıma muhtaç 10 bin ailemiz, aşevi, eti-kart ve diğer sosyal hizmetlerimizden yararlanıyorlar. Bakıma muhtaç hasta, engelli ve yaşlılarımızın bakımlarını evlerinde belediye olarak biz yapıyoruz. Cenaze hizmetlerimizle de hayatını kaybeden hemşehrimize son görevimizi yaparken, acılı günlerinde hemşehrilerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yatırım ve hizmetlerimizle, insanımızın yaşam kalitesini daha da artırmanın gayreti içindeyiz.”