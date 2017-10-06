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Beypazarı ilgi odağı oldu

Beypazarı Belediyesi, Ankara’da bu yıl 11. kez düzenlenen ‘Uluslararası Belediye ve Belediye Ekipmanları’ fuarındaki yerini aldı.

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Yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açan fuarda Beypazarı standına ilgi her zaman olduğu gibi yine yoğundu. Standa gelen misafirlere Beypazarı’nın yöresel lezzetleri ikram edilerek ilçe hakkında bilgiler verildi. Başkan Kaplan, “Beypazarı olarak fuar alanındaki diğer stantlardan farkımızı ortaya koyuyoruz. İlçemizi her yönüyle tanıtıyoruz. Standımızdaki arkadaşlarımız ilçemiz ile ilgili her türlü bilgiyi ziyaretçilerimize aktarıyor. Buraya gelen ziyaretçilerimize ilçemizi tanıtan kaynak, kitap ve broşürlerimizi veriyorlar. Standımızda, tarihi konaklarımızın minyatürü ve ilçemizin yöresel ürünlerini sergiliyoruz” dedi.

 

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