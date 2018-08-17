Beypazarı Uluslararası Festivale hazırlanıyor

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 6-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivale Türkiye’nin her bölgesinden gelecek ziyaretçilerin akın etmesi bekleniyor. Önceki yıllardan daha yoğun ilgi görmesi beklenen festival, konserler, sergiler, sokak sanatçıları, yarışmalar, tarih kültür ve turizm tanıtım stantları, animasyon gösterileriyle dolu dolu geçecek. Beypazarı’nın yöresel gıdaları, Beypazarı kurusu, tarhanası, ev makarnası, cevizli sucuğu, dolması, 80 katlı baklavası gibi ürünleri de festivalde davetlilere satışa sunulacak. 6 Eylül Perşembe günü Hırkatepe Mahallesi’nde Gazi Gündüzalp’i anma etkinlikleri ile başlayacak olan festival kapsamında geleneksel ata sporlarımızdan, kılıç kalkan oyunu ve demir dövme gösterileri ile mehteran ve seğmen ekibi gösterileri yer alacak. İlçe merkezindeki gösteri alanlarında yabancı ülkelerin halk dansları toplulukları kültürel özelliklerini yansıtan gösterilerle etkinliklere renk katacak. Dört gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlik ve gösteriler ile devam edecek.

Beypazarı’nın simgesi olan havuç konseptli yarışmalar yapılacak. En iyi havuç yemeği yapan yarışması, en iyi havuç yetiştiricisi yarışması, en düzgün havuç dizme yarışmaları yapılarak sürpriz hediyeler dağıtılacak. Ayrıca avcılık ve atıcılık derneklerinin katılımlarıyla atıcılık yarışmaları yapılacak. Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından ‘Geleneksel Beypazarı Yöresel Kıyafetleri’ defilesi sunulacak.

KONSERLERLE MÜZİĞE DOYULACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanlık Türküleri Ekibi, Kent Orkestrası, Mahallede Şenlik Var Gösteri Ekibi de festivale renk katacak. Ayrıca TRT sanatçılarının yanı sıra Mustafa Yıldızdoğan ve İrem Derici de sahne alacak.