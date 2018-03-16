Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Beypazarı’na ego hattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, merkezden Beypazarı ilçesine yeni otobüs seferleri başlatma kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “548 Beypazarı – Fatih Metro İstasyonu - Sincan” arasında çalışacak yeni hat, 12 Mart’tan itibaren hizmete başladı. Yeni hattın konulma gerekçesinin Beypazarı ilçesindeki nüfus ve konut sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirten EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri,“Vatandaşlarımıza ilçe ve merkez arasında daha etkin ve verimli bir ulaşım hizmeti sunmayı amaçladık” dediler. Beypazarlı vatandaşların ulaşım sıkıntısına çözüm bulan Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, “Beypazarı-Fatih-Metro İstasyonu-Sincan”  hattında uygulanan ücret tarifesini de tam bilet 7 TL olarak belirlerken, indirimli bilet de 3,75 TL olarak fiyatlandırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Siviller Afrin´den kaçıyor

Siviller Afrin´den kaçıyor

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

Dünyanın en zengin takım sahipleri

Dünyanın en zengin takım sahipleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA