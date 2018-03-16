Beypazarı’na ego hattı

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “548 Beypazarı – Fatih Metro İstasyonu - Sincan” arasında çalışacak yeni hat, 12 Mart’tan itibaren hizmete başladı. Yeni hattın konulma gerekçesinin Beypazarı ilçesindeki nüfus ve konut sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirten EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri,“Vatandaşlarımıza ilçe ve merkez arasında daha etkin ve verimli bir ulaşım hizmeti sunmayı amaçladık” dediler. Beypazarlı vatandaşların ulaşım sıkıntısına çözüm bulan Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, “Beypazarı-Fatih-Metro İstasyonu-Sincan” hattında uygulanan ücret tarifesini de tam bilet 7 TL olarak belirlerken, indirimli bilet de 3,75 TL olarak fiyatlandırıldı.