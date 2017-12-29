Beypazarı’nda Klasik Türk Müziği konseri
Beypazarı Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi.
Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi›nde Beypazarlı sanatseverlerle buluşan koro Türk Müziği’nin birbirinden kıymetli eserlerini seslendirdi. Seçkin eserlerin sunulduğu musiki şölen, konsere katılan dinleyiciler tarafından büyük bir beğeni gördü.
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