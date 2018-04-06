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Beypazarı’nda otopark sorunu çözümleniyor

Tarihi ve eşsiz doğasıyla turizmin gözbebeği olan ilçede belediye, otopark sıkıntısını çözmek için harekete geçti. Başkan Kaplan, projenin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

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Ankara’nın turistik ilçelerinden olan Beypazarı’nı ziyaret edenlerin yaşadığı otopark sorunu artık çözüme kavuşturuluyor. ‘Memleketime en güzeli yakışır’ diyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi ile Gazigündüzalp İş Merkezi arasında bulunan 16.000 metrekare alan üzerinde inşası devam eden proje kapsamında otoparkın yanı sıra kapalı semt pazarı, alışveriş merkezi, düğün salonları ve sosyal alanların da yer alacağı büyük bir proje başlattı.  Kaplan, “Yapımı hızla devam eden proje ile ilçenin önemli bir ihtiyacına daha cevap vermeyi hedefliyoruz” dedi. 

BU YIL İÇİNDE HİZMETE GİRECEK

Kapalı semt pazarı projesinde, esnaf ve alışveriş yapacak vatandaşların rahatı için her şeyin düşünüldüğünü belirten Başkan Kaplan, “Beypazarı’nı ziyaret eden ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşların, yapılacak olan otopark ile de park sorunu yaşamayacak. Kompleksin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin ve pazar esnafımızın nezih bir ortamda bir alışveriş yapmanın rahatlığını yaşayacaklar” diye konuştu.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Yapımı hızla devam eden proje ile ilçenin önemli bir ihtiyacına daha cevap vermeyi hedefliyoruz” dedi. 

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