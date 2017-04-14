Beypazarı’nda unutulmaz konser
Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nu Beypazarlılarla buluşturdu.
Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda gerçekleşen konsere, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, meclis üyeleri, bürokratlar ile ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.
Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmayı kendisine amaç edinen topluluk, Beypazarlılara doyumsuz bir gece yaşattı.
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