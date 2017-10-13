BilgeİŞ’te 25 bin kişiye eğitim

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot, Bilgeİş’in başarılı projelere örnek olduğuna dikkati çekerek, bilgi, beceri ve yeni teknolojiyle bir sistem oluşturulduğunu aktardı.

Begeot, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını sürdürmeye katkıda bulunması için yapılan çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay de işçi ve işverenlerin yeni sosyal ve ekonomik yapılara uyum yeteneklerinin artırılması için “http://bilgeis.net” adresi üzerinden ulaşılabilen platformdan bu zamana kadar 25 binden fazla kişinin eğitim aldığını söyledi.

Çağıltay, söz konusu platformda Türkiye’deki her ilden eğitim alan kişilerin olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de geri bildirimler alındığını ifade etti.