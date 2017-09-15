Bilgi Erişim Merkezi’nden yeni dönem başlıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin Cinnah Caddesi’nde bulunan ve yaşlılarla gençlerin, teknoloji, internet ve dil kurslarından yararlandığı Bilgi Erişim Merkezi’nde kayıtlar devam ediyor.
Merkez’de eğitime ekim ayının ilk haftası başlanacak. Gençlerin de yararlandığı merkeze, ‘öğrenmenin yaşı yok’ diyen, aralarında çok sayıda emeklinin de bulunduğu, keşfetmeye, eğitime her zaman açık, 60 yaş üstündeki kişiler ilgi gösteriyor. Çankaya Cinnah Caddesi Kırkpınar Sokağı’nın girişinde bulunan alt geçitte hizmet veren ve 30 kişilik iki sınıftan oluşan Bilgi Erişim Merkezi’nde, her öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. 3 aylık dönemler halinde verilen derslere üyeler, haftada 2 gün 2’şer saat katılıyor. Merkezde, “teknoloji, temel bilgisayar, word, photoshop, facebook-twitter, photo story, power point-excel, Fransızca ve İngilizce” branşlarında eğitim yapılıyor.
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