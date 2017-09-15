Bilgi Erişim Merkezi’nden yeni dönem başlıyor

Merkez’de eğitime ekim ayının ilk haftası başlanacak. Gençlerin de yararlandığı merkeze, ‘öğrenmenin yaşı yok’ diyen, aralarında çok sayıda emeklinin de bulunduğu, keşfetmeye, eğitime her zaman açık, 60 yaş üstündeki kişiler ilgi gösteriyor. Çankaya Cinnah Caddesi Kırkpınar Sokağı’nın girişinde bulunan alt geçitte hizmet veren ve 30 kişilik iki sınıftan oluşan Bilgi Erişim Merkezi’nde, her öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. 3 aylık dönemler halinde verilen derslere üyeler, haftada 2 gün 2’şer saat katılıyor. Merkezde, “teknoloji, temel bilgisayar, word, photoshop, facebook-twitter, photo story, power point-excel, Fransızca ve İngilizce” branşlarında eğitim yapılıyor.