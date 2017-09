Bilgisayar oyunları gençleri intihara sürüklüyor

NLP Uzmanları Dernek Başkanı Mustafa Kılınç, bilgisayar oyunlarının ‘beyin yıkama’, ‘şartlandırma’ stratejisiyle yapıldığını belirterek, “Gençler bir kez bu döngü içerisine girdiğinde bu takıntıdan ve bağımlılıktan kurtulamıyor” dedi. NLP Lideri Mustafa Kılınç, bu oyunun temel yapı taşının; merak, kendini gerçekleştirme çabası ve yetersizlik inancı olduğunu belirterek, “İntihara sürükleyen oyunun reklam ve algı operasyonları ‘sosyal medya’ üzerinde oldukça güçlü. İnternet olan her yerde bu oyunlara ulaşım çok kolay. Bu gençlerimizin arkadaş çevreleri aracılığı ile ya da doğrudan oyuna çok kolay ulaşmalarına imkan sunuyor” dedi. Kılınç’a göre oyunun programlaması tamamen otorite, emir kipleri, gizli telkin ve merak dürtüsüyle birlikte güçlü ‘ölüm’ korkusunun kullanılmasından oluşmakta. Kılınç şöyle devam etti: “Kendine olan özgüveni düşük, yetersizlik inancı içerisinde olan ancak yaşı gereği kendini bir şekilde kendine ve başkalarına ispat etme gereği duyan gençlere rol modelleri ve görevler veriliyor. Birinci görevi yerine getirilen gençler her geçen görev ve sürede ‘emirlere’ ve oyuna karşı bağımlı hale geliyor. Oyun intihara sürükleme gücünü gençlerin güçsüzlüğünden ve ‘ölüm korkusunun’ kullanılmasından alıyor. Oyun ağına giren gençlerin birinci görevi zaten vücutlarına kesici bir aletle bu oyunun sembolünü çizmek. Bunu yaptığınız anda artık otohipnoz ve yönlendirilmenin içindesiniz demektir.”

ÖLÜM TEHDİTLERİ VAR

Oyuna giren her genç kendilerine verilen görevleri yerine getirip, bunun resmini çekmek ve oyun yetkililerine göndermeye programlanıyor. Her basamakta çocuklardan yapması istenen görevler farklı olmakla birlikte; özetle istenen görevleri şöyle sıralamak mümkün: Anneye, arkadaşına, kendine ya da aile bireylerinden birine zarar ver. Darp et. Resmini çek kanıtla ve gönder. Oyunun 6. görevinde gençler bu oyunun bir parçası haline gelmiş yeni bir kişiyle tanışmaya, buluşmaya zorlanıyor. Bu kişilerle görüşmelerde kendilerine ait özel bilgiler (nerede oturduğu, aile bilgileri vb.) alınıyor. Oyunun sır olarak saklanması, yalnız kalmaları ve verilen görevleri yapmadıklarında her türlü tehdit ve şantajlar yapılarak korku dürtüle