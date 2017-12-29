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Bilimin eğlenceli dünyası: Feza Gürsey

Türkiye'nin ilk bilim merkezi uygulaması olan Feza Gürsey Bilim Merkezi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent’e kazandırıldı.

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Soru sorma ve öğrenme isteğinin yoğun olduğu çocuklara merak duygusunu daha da artıracak keyifli bir ortam sunan merkez, gençler de dahil her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Çocukları erken yaşta bilimle tanıştırarak, araştırmaya teşvik eden, hatta uygulamalı olarak uzman ve rehberler eşliğinde interaktif bir öğrenme ortamı sağlayan Bilim Merkezi, bilimin eğlenceli tarafını da gösteriyor. Bilim Merkezi’nde yapılan deneylere aktif olarak katılan çocuklar ve gençler, bilim atölyelerinde de zaman geçirerek bilimin tüm alanları hakkında ayrıntılı bilgi alıyor.

ÖĞRENMEK İÇİN ALTERNATİF

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkez, öncelikli olarak çocuk ve gençlere görerek, duyarak ve dokunarak öğrenme yöntemiyle unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. Çizgi filmin nasıl yapıldığından enerjinin dönüşümüne, sıcak hava balonundan yıldırımın oluşmasına, yerçekiminden uzaya ilişkin tüm kavramlara kadar pek çok bilimsel ve teknik konunun anlatıldığı Bilim Merkezi, farklı branşları da bir araya getirerek, disiplinler arasındaki ilişkiyi çok yönlü olarak ortaya koyuyor. Faaliyete geçtiği 1993 yılından bu yana hizmet veren, bu yıl 70 bin ziyaretçi sayısına ulaşan Feza Gürsey Bilim Merkezi, yılın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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