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Bir üst kemer için ter döktüler

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Sporcuları, 12. kemer sınavında bir üst kemere geçmek ter döktü.

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Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde yapılan sınavda, 33 kişi mavi kemere, 22 kişi sarı kemere, 11 kişi kırmızı kemere, 4 kişi 4 renkli kemere, 1 kişi kür, 1 kişi küre kür 3’e yükselmek için kıyasıya yarıştı. Toplam 72 sporcunun katıldığı kemer atlama sınavında sporcuların aileleri ise tribünden destek oldu. Kültürel değerlerimizi öğreniyorlar Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a Mamaklı gençlerin ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Türkiye’nin en başarılı Sayokan topluluklarından birisine sahibiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın hem sporla uğraşması hem de kendi kültürel değerlerimizi öğrenmesini istiyoruz” dedi.

 

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