Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Bisiklet severler Ihlamur Vadisi’nde

Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Keçiören Belediyesi’nin ‘Doğaya Dönüş’ projesi kapsamında düzenlenen Dünya Bisiklet Günü etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Keçiören Belediyesi ile Ankara Bisiklet ve Doğa Severleri Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe 100 profesyonel bisikletçi, bisikletleri ile gelen gençler ve Keçiörenliler katıldı. Sağlık ve spor için bisiklet kullanımının özendirildiği etkinlikte, akrobasi hareketlerinden oluşan gösteriler ilgiyle izlendi. Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ndeki bisiklet parkuru için Başkan Mustafa Ak’a teşekkür eden bisiklet severler, diğer ilçelere de örnek olmasını istedi.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 

Belediye Başkanı Mustafa Ak da Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde düzenlenen ‘Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden’ etkinliğini de hatırlatarak, “Sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere’ye gelerek bisiklet sürebiliyor.  Vadi içerisinde 3 bin 200 metrelik bisiklet yolunda pedal çevirerek hem temiz havanın tadını çıkarıp hem de spor yapıyorlar. Keçiören Belediyesi, daima spor, hareket ve toplum sağlığını gözetip, teşvik ediyor. Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet, obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor” diye konuştu.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Sancaktepe

Seçim Yolunda Sancaktepe

İsrail'in zulüm saçan kurşunlarını sanata çevirdi

İsrail'in zulüm saçan kurşunlarını sanata çevirdi

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA