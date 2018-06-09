Bisiklet severler Ihlamur Vadisi’nde

Keçiören Belediyesi ile Ankara Bisiklet ve Doğa Severleri Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe 100 profesyonel bisikletçi, bisikletleri ile gelen gençler ve Keçiörenliler katıldı. Sağlık ve spor için bisiklet kullanımının özendirildiği etkinlikte, akrobasi hareketlerinden oluşan gösteriler ilgiyle izlendi. Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ndeki bisiklet parkuru için Başkan Mustafa Ak’a teşekkür eden bisiklet severler, diğer ilçelere de örnek olmasını istedi.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN

Belediye Başkanı Mustafa Ak da Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde düzenlenen ‘Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden’ etkinliğini de hatırlatarak, “Sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere’ye gelerek bisiklet sürebiliyor. Vadi içerisinde 3 bin 200 metrelik bisiklet yolunda pedal çevirerek hem temiz havanın tadını çıkarıp hem de spor yapıyorlar. Keçiören Belediyesi, daima spor, hareket ve toplum sağlığını gözetip, teşvik ediyor. Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet, obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor” diye konuştu.