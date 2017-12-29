Bitcoin için terör finaansmanı uyarısı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Tolga Dağlaroğlu, Bitcoin’i, ‘Terör finansmanı ve kara paraya açık bir kaynak olarak yorumladı. Büyük terör saldırılarının Bitcoin ile daha kolay finanse edilebileceği uyarısında da bulunan Dağlaroğlu, sanal paranın kayıtlarının merkezi bir kuruluş tarafından tutulmamasının önemli bir problem olduğunu kaydetti.

Kripto para birimi konusunda vatandaşları uyaran Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Tolga Dağlaroğlu, Star’a yaptığı açıklamada, “Bitcoin de spekülatif finansal varlık artıyor, insanların treni kaçırmamak için yüklendiğini düşünüyorum. Fiyatı artan bir şey var ve yatırımcılar onu kaçırmak istemiyor, bir de işin kara para boyutu var” diye konuştu.

BÜYÜK MEBLAĞLAR ÇANTANIZDA

“Komşularımızdaki huzursuzluk ve oralardan insanların servetlerini Türkiye’ye taşıması, terör finansmanı ve kara para nedeniyle Bitcoin’e talep olduğunu düşünüyorum” diyen Dağlaroğlu şunları söyledi: “Günümüzde en fazla korkulan olaylardan biri terör, sonuçta bunların finansman kaynağı ABD, Avrupa, İngiltere ve büyük Merkez Bankaları küpürlü paraları artık basmayacağını duyurdu. Buradaki amaçta tamamen büyük meblağları çantanızda yer tutmadan taşıyabiliyorsunuz, dolayısıyla terörün finansmanı daha kolay olacağı için saldırılarda da artış olur.”