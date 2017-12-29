Bitcoin için terör finaansmanı uyarısı
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Tolga Dağlaroğlu, Bitcoin’i, ‘Terör finansmanı ve kara paraya açık bir kaynak olarak yorumladı. Büyük terör saldırılarının Bitcoin ile daha kolay finanse edilebileceği uyarısında da bulunan Dağlaroğlu, sanal paranın kayıtlarının merkezi bir kuruluş tarafından tutulmamasının önemli bir problem olduğunu kaydetti.
Kripto para birimi konusunda vatandaşları uyaran Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Tolga Dağlaroğlu, Star’a yaptığı açıklamada, “Bitcoin de spekülatif finansal varlık artıyor, insanların treni kaçırmamak için yüklendiğini düşünüyorum. Fiyatı artan bir şey var ve yatırımcılar onu kaçırmak istemiyor, bir de işin kara para boyutu var” diye konuştu.
BÜYÜK MEBLAĞLAR ÇANTANIZDA
“Komşularımızdaki huzursuzluk ve oralardan insanların servetlerini Türkiye’ye taşıması, terör finansmanı ve kara para nedeniyle Bitcoin’e talep olduğunu düşünüyorum” diyen Dağlaroğlu şunları söyledi: “Günümüzde en fazla korkulan olaylardan biri terör, sonuçta bunların finansman kaynağı ABD, Avrupa, İngiltere ve büyük Merkez Bankaları küpürlü paraları artık basmayacağını duyurdu. Buradaki amaçta tamamen büyük meblağları çantanızda yer tutmadan taşıyabiliyorsunuz, dolayısıyla terörün finansmanı daha kolay olacağı için saldırılarda da artış olur.”
SİBER SALDIRIYA AÇIK
SİBER saldırı tehdidine de dikkat çeken Dağlaroğlu, “Bugün dünyanın en önemli bankaları hack’leniyor veya milyon dolarlık zarar çıkıyor. Bunların hack’lenmeyeceği veya hesaplara dışarıdan müdahale olmayacağını söylemek çok zor. İşin bir de veri güvenliği kısmı var, küçük yatırımcının en önemli kriteri bu olmalı” diye konuştu.
SAADET ZİNCİRİ
Dağlaroğlu, bankerler dönemi benzetmesi yaparak, “Başta yüksek getiri sağlıyor, bunu nasıl garanti edecek? İçeriğine baktım para yatırıyorsunuz ortada hiçbir şey yok. Parayı teslim etme konusunda süre veriyor. Bu ara çok çeşitli finansal kaynaklar çıktı, burada gayri ahlaki bir kısım da var” diyerek sözlerini tamamladı.
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