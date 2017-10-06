Bodrum yelken fark yaratacak
Ankaralı’nın balık konusunda tutucu olduğunu söyleyen Bodrum Yelken Restoran Şefi Hidayet Toruk, “Kalıpların dışına zor çıkıyorlar. Örneğin kabuklu deniz ürünlerine çok sıcak bakmıyorlar. Ege’de ne kadar favori ise Ankara’da o kadar tercih edilmiyor” dedi.
Ankara son yıllarda peş paşa açılan balık restoranları ile Türkiye’nin b konudaki en önemli noktalarından biri oldu. Son olarak Ankara’nın balık restoranları arasına farklı ve iddialı bir marka daha katıldı.
‘Bodrum Barlar Sokağını Ankara getiriyoruz’ sloganı ile çıkış yapan ‘Bodrum Yelken Restoran’ iddialı bir açılışla Ankaralı müşterilerine kapılarını açtı. Bu iddialı restoranın deneyimli Şefi Hidayet Toruk bize mutfağıyla ilgili çok özel bilgiler verdi. Sizi bu güzel söyleşi ile baş başa bırakıyoruz.
-Bodrum Yelken’in diğer balık restoranlardan farkı nedir?
“Taurus AVM’de yer alan Bodrum Yelken Restoran çok farklı bir mekân. Bodrum Yelken’in konseptini uzun arayışlardan sonra ortaya çıkardık. Bodrum Barlar Sokağı’ndaki balıkçı restoranlarını kendimize ölçü olarak aldık. Dünyaca kabul görmüş bu konseptler çok başarılı. Ankara’daki diğer balıkçı restoranlardan çok farklı bir menü ve içeriğe sahibiz. Bu da farklı bir müşteri yapısı ile bizi buluşturacak.”
PERSONELLE FARK OLUŞTURACAĞIZ
-Bodrum Yelken’in hedef kitlesi nedir?
“Bodrum Yelken Restoran’ın açık ve kapalı 2 bölümden oluşuyor. Farklı menüleri ile klasik balık müşterisinin yanı sıra fast food sevenlerde hizmet veriyoruz. Deniz ürünlerinin farklı fiyatlarla her kesimin bütçesine göre rahatça yiyebileceği bir mekânı hayata geçirdik. İlk günden aldığımız reaksiyonlar bu konseptin Ankara’da beğeni kazandığı. Güçlü mutfak ve deneyimli personelle fark yaratmaya devam edeceğiz.”
-Ankara’nın balık kültürünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
“Ankara’da balık kültürü gün geçtikçe gelişiyor. Balığı çok iyi bilen isimler var. Bunlar şehrin bu konudaki gelişimini sağlıyor. Ancak balık kültürü hala istenilen seviyede değil. Üzerinde uğraşmak lazım.”
KABUĞUMUZU KIRDIK
-Başkent’in balık konusundaki damak tadı nasıl: Neler ön plana çıkıyor?
“Daha çok biz öneriyoruz. Lagos en favori balık, Kalkan yine çok tercih ediliyor. Ama bir kılıç balığını tavsiye ederken bir dirençle karşılaşıyoruz. Ankaralılar bu konuda biraz tutucu. Kalıpların dışına biraz zor çıkıyor. İkna etmemiz bu konuda çok önemli. Yeniliğe çok açık değil Ankaralılar. Örneğin kabuklu deniz ürünlerine çok sıcak bakmıyorlar. Ege’de ne kadar favori ise Ankara’da o kadar tercih edilmiyor. Midye ve kalamar, karidesi bu konuda ayrı tutuyoruz. Bodrum Yelken Taurus AVM’de açılmasından dolayı diğer balık restoranlardan farklı bir tarzı var.
İlk önce Ankara’nın en çok işleyen AVM’lerinden Taurus’un müşterilerine hitap ederiz diye düşündük. Ancak daha sonra tüm kesimler gelmeye başladı. Adeta kabuğumuzu kırdık. Ankara’nın her yerinden müşterimiz var. Aradıkları damak lezzetini burada buldular. Çok genç müşterimiz var. Bu büyük bir ayrıcalık. Hem meyhane hem de balık konseptinden menü hazırlayınca gençler bizi tercih ediyor. Genç kesim balık restoranlarına gelince meze ve alkolle kalkıyordu. Şimdi bizde balık yemeye de başladı. Özellikle fiyat korkusunu kırdık. Bizde insanlar ne ödeyeceğini biliyor.”
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