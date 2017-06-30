Boğulmalara karşı uyarı

Daire Başkanı Celil Sipahi, mevsim gereği özellikle çocukların göl, gölet ve ırmak gibi mesire alanlarında serinlemek amacıyla suya girdiklerini belirterek, anne-babalardan çocuklarına göz-kulak olmalarını istedi. Yurt genelinde havaların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla boğulma olaylarında artışlar olduğunu hatırlatan Celil Sipahi, vatandaşlara mesire alanlarındaki baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerine kesinlikle girmemelerini önerdi. Her yaz mevsiminde onlarca kişinin serinlemek amacıyla girdikleri sularda boğularak geride büyük acılar bıraktıklarını kaydeden Sipahi, “Başkent’te bulunan tüm baraj, göl, gölet ve kent sınırından geçen Kızılırmak ve Sakarya dahil olmak üzere tüm akarsular; yüzmek veya serinlemek amacıyla girilmeye uygun değil. Söz konusu sular, profesyonel yüzücüler için bile oldukça tehlikeli” dedi. Sipahi, aileleri de çocuklarına sahip olmaları konusunda uyararak, her ne koşulda olursa olsun ailelerin piknik alanlarında çocuklarının suya girmelerine izin vermemelerini, oyun alanlarında, mahallede göz-kulak olmalarını ve arkadaşları konusunda özen göstermelerini istedi.

YANGINLARA DİKKAT

Daire Başkanı Sipani, piknik yapan Başkentlilere de önerilerde bulunarak, yangınlarının büyük oranda tedbirsizlik ve ihmalden çıktığına dikkat çekti. Sipahi, “Piknik için Başkent’in ormanlık ve yeşil alanlarını tercih eden hemşerilerimiz, yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan piknik alanından ayrılmasınlar. Gerekli gördüklerinde ateşin üzerini toprakla örtsünler. Kibrit ve sigarayı kesinlikle söndürmeden atmasınlar. Güneş altında ısıyı odaklaştırarak büyük ölçüde yangın nedeni olan şişe ve cam parçalarını rastgele etrafa bırakmasınlar” diye konuştu.

Celil Sipahi, Başkent’in ekili alanları, ormanları ve fidanlıkları civarında ikamet eden vatandaşlardan da çevreyi kontrol altında tutmalarını, çocuklarını yangın tehlikesine karşı uyarmalarını ve bilgilendirmelerini istedi.