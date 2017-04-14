Budokaidoda Özcanspor damgası

Budokaido Kyokushin Ashihihara Türkiye Şampiyonasında, antrenörleri Özcan Ağırdaş yönetiminde katılan sporcular, Ankara’yı başarıyla temsil etti. Türkiye Şampiyonu Ahmet Mırza Asrlan 35 kiloda, minıiklerde Fırat Kızıl Turkıye İkincisi, 35 miniklerde Yusuf Alı Şenol Türkiye üçüncüsü ve Alican Acar da yıldızlar artı 65 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcularını kutlayan Özcan Ağırdaş, ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmaktan mutlu olduğunu söyledi.