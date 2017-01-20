‘Bugün başkan sensin’e büyük ödül

Keçiören Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesinin işbirliğiyle oluşturulan Halkla ilişkiler Akademisi ilk meyvelerini verdi. Halkla ilişkiler bölümünde öğrendikleri bilgileri Keçiören Belediyesi’nde çalışarak sahaya yansıtan 20 öğrenci, ortak akılla hazırladıkları 4 projeyi jürinin değerlendirmesine sundu. Yarışmanın sonunda birinciliği, Keçiörenlilere belediye başkanı oldukları takdirde hangi hizmeti yapacaklarını sorup, bu hizmetleri hayata geçirmeyi öneren "Bugün Başkan Sensin: Söz Sizde Keçiörenliler" projesi kazandı.Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen törende konuşan GÜ Rektörü Prof. Dr. ibrahim Uslan, öğrencilerin hazırladıkları projelerle sahada deneyim kazandıklarını ve sorumluluk alarak eğitimlerini pekiştirdiklerini söyledi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise belediye olarak projeye katılan öğrencilerden çok fazla istifade ettiklerini dile getirdi. Proje ile öğrencilerin sahada deneyim kazandığını ifade eden Ak, "Belediyeler de hizmet birimidir ve müşteri memnuniyetine önem verir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti halkla ilişkilerden geçer. Halkla ilişkiler sayesinde halka kendimizi anlatıp, halkın bizden memnun olup olmadığını öğreniriz" diye konuştu.