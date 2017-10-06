Bulut: Ankara dev bir kampüs

Bulut, “Ankara 11 vakıf, 7 devlet üniversitesiyle dev bir kampüs. Ankara’ da bulunan üniversitelerinin iş dünyasına daha aktif katılması bilgi ve pratik arasındaki şeffaf duvarların kaldırılması için en uygun kent” dedi.

Ankara’ da bulunan üniversitelerinin iş dünyasına daha aktif katılmasının üretimden, mal ve hizmet kalitesine kadar ekonominin birçok alanına kalite getireceğini vurgulayan Bulut, şunları söyledi: “İçinde olduğumuz Bilgi Çağı ülkelerin refah düzeyi ve kalkınma hızını belirleyen en önemli unsur oldu.

DÖNEM AKAN BİLGİ ÇAĞI

Bilgi,“Şirketler ise üniversitelerin bilgi birikiminden faydalanarak uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü, iş gücünde arzu ettiği nitelikli elemanlara kavuşacaktır” diye konuştu. Bulut, Dernek olarak üniversite ve iş dünyası işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydetti. Bulut, şöyle devam etti: “SİTELER GİAD olarak istihdam, üretkenlik ve toplumsal bütünlüğü arttırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Ankara 11 vakıf, 7 devlet üniversitesiyle bu işbirliğinin lokomotifi olacaktır. Arkasına bu büyük gücü alan Ankara ekonomisi Türk ekonomisi içinde önemli bir atılımı gerçekleştirecektir. Bilgi çağımızın en büyük gücü. Üniversitelerimizin Ankara sanayisine, ekonomisine bu bilgi birikimi çok olumlu katkı verecektir. Üniversiteler artık çağın ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bu şekillenmenin ana hücresi ise üretim bandına olan katkı. Ankara bu avantajını kullanırsa dünyanın sayılı ekonomik merkezlerinden birisi haline gelecek.”