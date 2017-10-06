Bulvar Loft yüzde 21 kazandıracak

Akın, “Tatil döneminin geride kalmasıyla birlikte satışlarda beklediğimiz hareket kendini hemen gösterdi. Satın almaya yönelik iştahın yeniden oluştuğunu gözlemliyoruz. Buradan hareketle yeni bir kampanya düzenlemeye karar verdik. Kampanyamız ile projede hiçbir zaman fiyatlar geri gelmeyecek. Böylelikle bizden yarın konut alan, bugün satın alandan hiçbir dönemde daha ucuza daire alamayacak” dedi.

ANKARA’YA VEFA BORCU

Akfen Holding’in temellerinin 41 yıl önce Ankara’da atıldığına dikkat çeken Selim Akın, aile olarak Başkent’e yönelik olan vefa borçlarını birçok alandaki yatırımlarla ödemeye çalıştıklarını ifade etti. 2014 yılında temelini attıkları ve bu yıl da hayatın başladığı 1119 konutluk İncek Loft projesine 400 milyon TL yatırım yaptıklarını anımsatan Akın, “2016 sonunda yapımına başladığımız 822 dairelik Bulvar Loft projemizin maliyeti de 400 milyon lira olarak gerçekleşecek. Böylelikle iki projede Ankara’ya 800 milyon liralık yatırım yapmış olacağız” diye konuştu.