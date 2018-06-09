Bütçenin yarısı yatırıma

29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Altındağ’da 2005’ten bugüne çok büyük değişiklikler yaşandığına dikkati çeken Başkan Tiryaki, kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere, parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, sağlık merkezleriyle, pazar yerleriyle ilçenin bambaşka bir görümüne kavuştuğunu dile getirdi.

ALTINDAĞ MARKA OLDU

Tiryaki, “Ankara Türkiye’nin, Altındağ’da Ankara’nın başkentidir. Bugün Altındağ Belediyesi, hem Ankara’da hem Türkiye’de bir marka değeri oluşturdu. Her gün marka projelerimizle Altındağ’da bir önceki yıldan daha büyük işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur, Altındağlılar’ın ve Ankaralılar’ın gururudur. Geçirmiş olduğumuz zorlu dönemlere rağmen, değişen ve güçlenen yapımızla, kaliteli hizmet ve kurumsal yönetim anlayışımızı devam ettirerek, Altındağ›a, Ankara›ya ve Türkiye›ye değer katmayı sürdürüyoruz” dedi. Bunda en büyük pay sahibinin Altındağlılar olduğunu belirten Başkan Tiryaki, “Sizlerin duası ile bugünlere geldik. Sizlerin duası ile Altındağ’da bereket, her geçen gün artıyor. Bugün gelinen noktada hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmayan bir belediye oluşturduk. Tüm kaynaklarımızı Altındağlıların yaşam kalitesini artırmak için kullandık. Bütçemizin yarısını yatırıma harcıyoruz” diye konuştu.