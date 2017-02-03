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Büyük yarışmada Başkent’in gururu

Gayrimenkul sektöründe uluslararası alanda en iyi ve en doğru yatırımların gerçekleşmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen International Property Awards (IPA) Yarışması’nın jürisinde, Türkiye’yi Ankaralı Mimar Seçkin Sezer Baydar temsil etti.

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İngiltere merkezli International Property Awards (IPA)’nın, sektörde heyecanla beklenen yarışması ve ödül töreni nihayet gerçekleşti. IPA Yarışması dev jüri panelinde farklı ülkelerden 32 profesyonel isim yer aldı. Aralarında ünlü mimarların olduğu  jüri panelinde ülkemizi, aynı zamanda Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Üyesi olan Ankaralı Mimar Seçkin Sezer Baydar temsil etti.

 

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