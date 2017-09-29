Büyükelçisi’nden ATO’ya ziyaret

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Petrol fiyatlarındaki ani düşüş nedeniyle yaşadıkları krizi aşmak için ekonomiyi çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirten Büyükelçi Reyes, “Bu süreçte Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Türkiye sadece Ortadoğu’da değil tüm dünya coğrafyasında önemli bir yere sahip” diye konuştu. Venezuela’nın dünyada kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip olduğunu anlatan Büyükelçi Reyes, “Petrol gelirine son derece bağımlı bir ülke haline geldik. Diğer sektörleri terk ettik. Petrol gelirleri gelsin ama ekonomi sadece petrole bağımlı olmasın. Bunun için acil bir değişime gitmemiz ve en kısa sürede ekonomimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu atılım sürecinde Türkiye ile kol kola çalışmak istiyoruz” dedi. Tarım, turizm, alternatif enerji ve diğer sektörleri desteklemek durumunda olduklarını belirten Büyükelçi Reyes, Maduro’nun Türk iş adamlarıyla bir araya gelmesini arzu ettiklerini belirterek bu konuda ATO’dan destek istedi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında, “Bu rakamlar çok yetersiz. Tarımda çok ileriyiz” diye konuştu.