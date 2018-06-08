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Büyükşehir Belediyesi’nden 6 yeni otobüs hattı müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’in artan toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için bazı güzergâhlara yeni otobüs seferleri başlattı.

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Nüfus yoğunluğunun artması ve gelen talepler üzerine 6 Haziran’da başlatılan yeni seferlerin güzergah ve hat numaraları şöyle: 

547 Topçu Mahallesi-Elvan Mahallesi-Piyade Mahallesi-Ulus-Sıhhiye

559 YHT Eryaman Garı-Fatih-Eryaman

360 Mutlu Caddesi-Okullar Caddesi-Dikimevi

328 Bahçelerüstü TOKİ-Gülveren Mahallesi-Orhaneli Caddesi-Arif Yıldız Caddesi-Dikimevi

582 Koru Metro İstasyonu-Şehitali Mahallesi

198 Gölbaşı Hacılar Mahallesi-AŞTİ-Ulus

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